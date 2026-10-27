В Омской области ввели карантин из-за вспышки смертельной инфекции

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В Омской области зафиксирован очередной всплеск опасной инфекции. В селе Буняковка Одесского района на территории личного подсобного хозяйства выявили случай бешенства. В населенном пункте официально ввели двухмесячный карантин, который продлится до 25 декабря.

На время ограничений в селе запрещен отлов диких животных для зоопарков, посещение очага посторонними лицами, а также лечение больных восприимчивых животных.

Бешенство является смертельно опасным вирусным заболеванием как для животных, так и для людей. Инфекция передается со слюной при укусах или оцарапывании, а после появления первых клинических симптомов болезнь становится неизлечимой.

Отметим, что с начала 2026 года бешенство вводили в Нововаршавском, Азовском, Полтавском, Любинском, Таврическом, Называевском, Тевризском и ряде других районов региона.