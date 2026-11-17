Фото: ГК Титан

Продукция предприятий ГК «Титан» вошла в число лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2026 года. Эксперты отметили пять видов нефтехимической продукции завода «Омский каучук» и два продовольственных товара компании «Титан-Агро». Еще трое сотрудников холдинга получили персональные награды за достижения в области качества.

Звания лауреатов удостоены синтетический бутадиен-метилстирольный каучук и изопропиловый спирт производства «Омского каучука». Дипломантами стали метил-трет-бутиловый эфир марки А (МТБЭ), техническая пропан-бутановая смесь и фенол.

В категории продовольственных товаров награды получили продукты торговой марки «ТРИКИЛО» предприятия «Титан-Агро». Дипломантами конкурса стали «Грудинка соленая» и «Каша гречневая со свининой».

Отдельно жюри отметило специалистов предприятий холдинга. Почетный знак «За достижения в области качества» получил начальник цеха по производству фенола и ацетона завода «Омский каучук» Павел Свирский. Знаком «Отличник качества» награждены ведущий инженер-экономист производственного отдела производственно-технического департамента ГК «Титан» Алексей Борисенко и главный технолог мясокомбината «Пушкинский» компании «Титан-Агро» Елена Егоркина.

– Для ГК «Титан» высокое качество продукции – неизменный приоритет на всех этапах производства. Результаты конкурса подтверждают эффективность системной работы в разных направлениях деятельности холдинга. За каждой наградой стоят высокий профессионализм сотрудников, современные технологические решения и строгий контроль качества. Такой подход позволяет нам укреплять позиции на рынке и выпускать продукцию, отвечающую высоким требованиям потребителей, – отметила генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно с 1998 года. В нем участвуют производители промышленной и продовольственной продукции, а также предприятия сферы услуг. Победителей определяют по результатам экспертной оценки на региональном и федеральном этапах.