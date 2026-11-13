Смертельно опасный вирус добрался до Омска

Фото создано при помощи ИИ

В Омске нашли очаг бешенства. Вирус выявили у животного на территории личного подсобного хозяйства по улице Новоалександровской в Советском округе. Чтобы не допустить распространения болезни, на участке объявили карантин, который продлится до 12 января 2027 года.

На время действия особых мер в очаге заражения и в радиусе прилегающей зоны введен ряд ограничений. Запрещено лечить больных животных, пускать на территорию посторонних, а также ввозить, вывозить и перемещать восприимчивый скот или питомцев. Кроме того, под запретом оказались проведение профильных ярмарок и отлов диких зверей для последующей передачи в зоопарки.

Ранее опасный вирус обнаружили у животных в селах Новый Кошкуль Тюкалинского района и Зимино Крутинского района.