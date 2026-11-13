Еще три жилых дома в Омске признали аварийными

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Администрация Омска опубликовала постановление о признании аварийными и подлежащими сносу еще трех жилых строений. Два объекта находятся в Кировском округе, а третий – в Ленинском. Все три здания представляют собой дома частного сектора.

В Кировском округе под снос попали одноэтажный каркасный дом 1955 года постройки на улице Муромцева, 14 (неподалеку от остановки «22 Декабря» на Левобережье), а также частное строение на улице Граничной, 91. Его возвели в 1957 году рядом с железнодорожным переездом, примерно в полутора километрах от станции Карбышево-1.

В Ленинском округе аварийным признали частный дом по адресу Блусевич, 88. Здание 1960 года постройки является самым «молодым» из списка и находится примерно в 500 метрах от железнодорожной станции Привокзальная.

Согласно документу мэрии, снести все три аварийных дома должны до 31 декабря 2033 года.