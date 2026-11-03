В Омской области нашли новые очаги опасной инфекции

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На территории Омской области снова зафиксировали очаги бешенства. Опасный вирус выявили у животных в селе Новый Кошкуль Тюкалинского района и в селе Зимино Крутинского района. Заболевшие животные находились в личных подсобных хозяйствах.

Из-за угрозы распространения инфекции в населенных пунктах и на прилегающих территориях ввели карантин сроком на два месяца. Ограничительные меры будут действовать до 2 января 2027 года.

В зонах карантина запрещено лечение восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Бешенство является неизлечимым смертельным заболеванием, передающимся через укусы и слюну.

Ранее сообщалось, что очаг бешенства выявили в селе Буняковка Одесского района.