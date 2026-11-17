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Сейчас в России проходит информационная кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ физическими лицами за 2025 год. В срок до 1 декабря гражданам необходимо рассчитаться с государством, чтобы не копились долги и не начислялись пени. Налоговые уведомления приходят даже детям.

Ребенок должен платить налог на имущество, если ему принадлежит квартира, доля в ней, земельный участок и не только. Обо всех нюансах на пресс-конференции в Доме журналистов рассказали представители налоговой службы.

– Имущественные налоги начисляют собственникам, независимо от возраста, – отметила начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Омской области Татьяна Дацюк. – Налоговое уведомление формируется и направляется непосредственно на имя несовершеннолетнего ребенка. Когда ему исполняется 14 лет, он получает паспорт, ему открывают личный кабинет на портале Госуслуг. Его налоговые уведомления также направлены в личный кабинет через Госуслуги.

Плательщиками налогов являются законные представители, это, прежде всего, родители, попечители либо опекуны. Всего на территории Омской области сформировано 920 тыс. уведомлений, из них 831 тыс. в электронном виде, 89 тыс. – в бумажном. Налоговое уведомление не направляется, если исчисленная сумма менее 300 рублей или есть льгота по всем объектам налогообложения.

Фото: omskinform.ru

По сравнению с прошлым годом имущественных налогов начислено на 12 % больше, в денежном выражении это 3 млрд 578 млн рублей. Налог на доходы физических лиц также дал рост. По сравнению с 2025 годом начисления выросли в 2,7 раза, это дополнительные 4,5 млрд рублей.

Льготы по имущественным налогам имеют многодетные семьи, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО, чернобыльцы, ветераны труда, владельцы похищенного транспорта, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м. Благодаря этому омичи сэкономят 70 млн рублей на транспортном налоге, 393 млн на налоге на имущество и 109 млн на земельном налоге.