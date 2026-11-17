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В Омской области на торги выставили 27 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1 420 гектаров. Аукцион на право аренды объявил региональный Земельный фонд.

Земли расположены в 11 муниципальных образованиях региона. В список вошли участки в Омском, Саргатском, Тарском, Нижнеомском, Полтавском, Оконешниковском, Любинском, Большереченском, Большеуковском, Исилькульском и Москаленском районах.

Сроки подачи заявок различаются в зависимости от расположения лотов. Раньше всего, до 18 ноября, документы принимают на участок площадью 66 гектаров в Любинском районе. До 19 ноября можно подать заявку на аренду земли площадью 34 гектара в Оконешниковском районе.

Следующий срок истекает 20 ноября. К этой дате необходимо подать документы на четыре участка площадью 1, 14, 41 и 54 гектара, расположенные в Большереченском, Большеуковском, Исилькульском и Марьяновском районах. Еще шесть лотов в Нижнеомском районе площадью от 7 до 67 гектаров будут доступны для подачи заявок до 24 ноября.

До 25 ноября принимают документы на два участка в Саргатском районе площадью от 20 до 327 гектаров, а также на четыре участка в Тарском районе размером от 29 до 63 гектаров.

Последний день приема заявок – 26 ноября. До этой даты претенденты могут подать документы на пять участков в Нижнеомском районе площадью от 18 до 112 гектаров, два участка в Омском районе (86–120 гектаров) и два в Полтавском районе (19 и 24 гектара).

Подробная информация о земельных участках и условиях заключения договоров аренды размещена на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» и официальном сайте Земельного фонда.