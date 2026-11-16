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Назначенный на 17 ноября аукцион по реализации крупного недостроенного здания общей площадью почти 5,9 тыс. кв. м на улице Маршала Жукова, 99, признан несостоявшимся. Знаменитая «шайба» находится в непосредственной близости от СКК имени Блинова и готов лишь на 16 %.

После череды прошлых неудачных попыток стоимость объекта была снижена: если осенью 2025 года за него запрашивали 540 млн рублей, то теперь стартовая цена составляла 331,6 млн рублей. Тем не менее покупателей на актив не нашлось.

– Причина признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, – указано в протоколе.

Напомним, что объект начали строить в 2001 году – на начальном этапе здесь планировали разместить парковку, а позже перепрофилировать пространство под торгово-развлекательный комплекс, однако ни один из проектов не был воплощен в жизнь.

В 2021 году недостроенное имущество изъяли у прежнего владельца из Москвы по судебному решению, после чего оно перешло под управление УК «Промсвязь».