администрация г. Омска

В вечернее и ночное время 18–19 и 20–21 ноября общественный транспорт временно изменит схему движения. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на улице Котельникова.

Как уточнили в департаменте транспорта, корректировки будут действовать в два временных интервала: с 21:30 18 ноября до 05:30 19 ноября, а также с 21:30 20 ноября до 05:30 21 ноября. На этот период трамваи № 2, 4, 8 и 9 прекратят движение на участке от конечной остановки «Ул. Котельникова» до остановочного пункта «Трамвайное депо».

Вагоны будут следовать по укороченным маршрутам с организацией разворота непосредственно на территории депо. Представители ведомства заранее принесли извинения пассажирам за временные неудобства.