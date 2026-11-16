Фото: t.me/omsk_putevoditel

В Омск на поезде прибыл известный исполнитель вирусных треков Gazan, прославившийся композициями «Что за лев этот тигр», «Суетолог» и «67 (Six Seven)». Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Сегодня, 16 ноября, музыкант выступит перед омской публикой на сцене ДК «Рубин». Мероприятие пройдет при полном аншлаге – все билеты на выступление оказались раскуплены заранее.

Напомним, что 7 августа GAZAN бесплатно выступал в Омске на главной сцене «Пешеходного Любинского». Концерт собрал толпы поклонников. Не обошлось и без происшествий – двое подростков разбили уличный вазон с цветами и погнули ограждения.