Фото: пресс-служба ОмГАУ

Омская управленческая команда представила проект кластера технологического лидерства на базе Омского государственного аграрного университета имени Столыпина. Его задача – объединить учреждения среднего профессионального образования, предприятия и органы власти для подготовки специалистов, востребованных в агропромышленном комплексе.

Итоговую работу участники защитили 12 ноября по завершении дополнительной профессиональной программы «Технологический форпост: новые люди для новой экономики». Обучение продолжалось десять недель и проходило в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства. За это время руководители и представители системы среднего профессионального образования региона разработали модель подготовки кадров для ключевых отраслей экономики.

В основу проекта легли пять направлений: взаимодействие с предприятиями, развитие образовательной инфраструктуры, поддержка педагогов, выявление талантливых учащихся и создание непрерывной системы образования. Итогом работы стала концепция кластера по направлению национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В команду вошли представители образовательных организаций, регионального Министерства образования и Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области. Среди них – директор Университетского колледжа агробизнеса Анатолий Шевченко, заведующая инженерным отделением колледжа Галина Игнатьева, начальник управления профессионального образования и кадровой политики министерства Алеся Гнедик, директор Омского техникума мясной и молочной промышленности Сергей Хлызов и руководитель ЦОПП Омской области Надежда Солодкова.

Базовой организацией кластера станет Омский ГАУ. В сетевое взаимодействие также включат Омский техникум мясной и молочной промышленности и Омский аграрно-технологический колледж. Региональным оператором определен Центр опережающей профессиональной подготовки.

К проекту планируют привлечь предприятия «РускомАгро», «Любинский МКК», «АрнестЮнилеверРусь», «Омский бекон», «Продо Зерно» и «Продо птицефабрика Сибирская». Их совокупная потребность в кадрах составляет около 300 человек в год.

Подготовку специалистов предусмотрели по четырем направлениям: «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Технология продуктов питания из растительного сырья» и «Технология продуктов питания животного происхождения». Учебные программы планируют актуализировать с учетом цифровых компетенций, необходимых современному агропромышленному комплексу.

Практическую подготовку организуют в нескольких функциональных зонах. Они будут охватывать применение цифровых технологий в АПК, лабораторный контроль качества, переработку молока, ветеринарно-санитарные и зоогигиенические мероприятия.

В проекте также определены целевые показатели до 2030 года. В частности, трудоустройство выпускников в агропромышленном комплексе должно составить не менее 85%, контрольные цифры приема планируется увеличить на 5%, а лабораторную базу – дооснастить на 30%. Кроме того, предусмотрено заключение целевых договоров с гарантией последующего трудоустройства.

Отдельное направление работы – популяризация среднего профессионального образования. Для этого разработают единую систему профориентации: от тематических игр для дошкольников и младших школьников до агроклассов, профессиональных проб и интерактивных форматов для старшеклассников.

Защита проекта стала завершающим этапом обучения команды. Следующим шагом станет практическая реализация разработанной модели, координация участников кластера, согласование учебных программ и создание условий для подготовки кадров, необходимых предприятиям АПК.