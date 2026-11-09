Омский ГАУ расширяет партнерство с Китаем

Фото: пресс-служба ОмГАУ

Омский государственный аграрный университет развивает партнерские связи с китайскими образовательными и отраслевыми организациями. В центре переговоров – совместные образовательные программы, академический обмен, научное сотрудничество и подготовка специалистов для агропромышленного комплекса.

В начале ноября представители ОмГАУ приняли участие в двух рабочих визитах в Китай. 2–4 ноября в Циндао университет представляла декан факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Ольга Дрофа. В ходе встречи с руководством Циндаоского аграрного университета, в том числе проректором Мэн Сяоцзынь, стороны обсудили перспективы взаимодействия. Дрофа представила китайским коллегам образовательные программы и научные направления ОмГАУ.

Еще одной площадкой для переговоров стал Департамент сельского хозяйства Циндао. Его директор Юань Жуйсянь, заместитель Лань Дапэн и представители городского комитета партии обсудили с российской делегацией развитие агропромышленного комплекса, подготовку кадров и обмен профессиональным опытом.

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В рамках поездки делегация также посетила китайские предприятия, включая завод оборудования для животноводства «Циндао-Юхун» и животноводческий комплекс с поголовьем более 3 тыс. голов крупного рогатого скота. Представители Омской области познакомились с применяемыми технологиями и производственными решениями.

Еще один рабочий визит состоялся под руководством заместителя министра сельского хозяйства России Ксении Шевелкиной. В его составе ОмГАУ представляла проректор по научной работе Наталья Гоман. В Пекине она приняла участие во встрече с президентом Пекинской академии сельского и лесного хозяйства Янь Цзие. Участники обсудили академическую мобильность, совместные образовательные программы и обмен научными разработками.

Кроме того, представители российских аграрных вузов презентовали отечественное образование в Российском культурном центре и приняли участие в Китайской ежегодной конференции и выставке международного образования (CACIE).

Участие в переговорах с китайскими партнерами дает ОмГАУ дополнительные возможности для развития международных образовательных и научных проектов, обмена опытом и внедрения передовых технологий в подготовку специалистов для АПК. Университет также рассматривает перспективы взаимодействия в рамках Университета Шанхайской организации сотрудничества и Альянса сельскохозяйственного образования Шелкового пути.