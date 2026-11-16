avito.ru

На популярном сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже коммерческой недвижимости на проспекте Маркса. Объект площадью 552 кв. м располагается в здании напротив Омского государственного университета путей сообщения.

Собственник оценивает помещение в 52 млн рублей, но также готов сдать его в аренду по ставке 800 рублей за кв. метр. В описании уточняется, что объект полностью оборудован для работы заведения общепита, при этом мебель и инвентарь могут остаться новому хозяину по предварительной договоренности. Пространство подходит для открытия ресторана, банкетного зала, кальянной или компьютерного клуба.

Внутри помещения потолки высотой 3,6 метра, а также предусмотрены небольшие балконы для обустройства летних веранд. При этом входная группа у объекта общая с соседним заведением быстрого питания. Судя по опубликованным фотографиям, в залах установлены барные стойки, включая одну круглую, массивные диваны, мягкие стулья и книжные полки.

Вероятно, речь идет о баре «25-й Кадр». О прекращении работы этого проекта ранее не объявлялось – заведение было открыто в этом году. Ранее в этих помещениях располагался бар «Круг», который также пытались продать.