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Арбитражный суд Омской области в середине ноября вынес решение о банкротстве МУП «Специализированный комбинат бытовых услуг», расположенного в поселке Ключи. Проводить конкурсное производство на предприятии поручили Ольге Островской, представляющей Ассоциацию ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Организация, обеспечивающая жителей и промплощадки питьевой и технической водой, была создана в октябре 2013 года. В 2024 и 2025 годах налоговая служба фиксировала в ЕГРЮЛ недостоверные сведения о руководителе комбината.

Уже в октябре 2026 года предприятие оказалось в центре скандала: суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю МУПа за растрату с использованием служебного положения. Экс-директору назначили полтора года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. К тому моменту на предприятии уже действовала процедура наблюдения.

Добавим, что в Омской области работают около 24 структур, чьим основным профилем является распределение воды. Больше всего таких организаций насчитывается в Большереченском и Тарском районах – по пять в каждом.