Omskinform.ru

В центре Омска начались работы по праздничному оформлению улиц к предстоящему Новому году. На улице Маршала Жукова, непосредственно за зданием региональной таможни, специалисты приступили к монтажу искусственных новогодних елей необычной конструкции. В этом убедился корреспондент «Омск-информа».

В отличие от привычных хвойных деревьев, эти арт-объекты выполнены полностью из металла. Каркас каждого изделия состоит из центрального ствола в виде трубы и расходящихся от него многочисленных металлических ветвей, на которых заранее закреплены гирлянды.

Судя по процессу разгрузки, конструкции доставляют на площадку в практически собранном виде при помощи грузового транспорта с краном-манипулятором, после чего их фиксируют на подготовленных основаниях. В темное время суток такие деревья будут создавать объемное световое оформление пешеходной зоны без использования классического елочного декора.

Отметим, что подготовка к зимним праздникам в городе началась задолго до наступления календарной зимы. Еще в середине октября первую искусственную ель традиционно собрали и украсили возле торгового комплекса «Континент» на улице 70 лет Октября. В начале ноября эстафету подхватили и другие площадки: ель появилась рядом с торговым центром «Каскад», а также у ТЦ «Фестиваль», на территории парка «Зеленый остров» и возле бывшего кинотеатра «Космос». На Любинском проспекте, в Камергерском переулке, установили металлический каркас с еловыми ветками.

Кроме того, уже известна дата открытия главной городской елки. Ее откроют 19 декабря на территории Омской крепости, где для горожан организуют праздничную программу.