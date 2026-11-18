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Кировский районный суд Омска удовлетворил иск жительницы города к частной клинике, где ей сделали неудачную пластическую операцию. Женщина потребовала компенсировать расходы на исправление последствий вмешательства.

Разбирательства шли долго, доказать вину косметолога всегда крайне непросто, рассказала «Омск-информу» юрист Наталья Осипова.

– Часто проблема не в том, что процедура была проведена с грубым нарушением, а в несовпадении ожиданий, а это вопрос вкуса, – отмечает специалист. – В суде такой результат не всегда признают вредом здоровью, а значит, и связывать напрямую с ошибкой косметолога суд такой результат не будет.

Перестала дышать

Операция была проведена еще в 2022 году в одном из омских медицинских учреждений. Как следует из материалов дела, пациентке выполнили ринопластику, открытую риносептопластику и отопластику, то есть вмешательства потребовались для носа, лица и ушей.

– После вмешательства омичка столкнулась с асимметрией ноздрей и проблемами с носовым дыханием. Кроме того, эстетический результат ее разочаровал, а внешний вид стал заметно хуже, чем до похода к хирургам, – комментируют в Кировском районном суде.

Поскольку исправить ситуацию консервативными методами было невозможно, жертва омских пластических хирургов отправилась в Москву – в АО «Институт пластической хирургии и косметологии». Там ей сделали повторную операцию.

Досудебное разрешение споров

Пациентка направила в омскую клинику досудебную претензию с требованием вернуть деньги, потраченные на операцию в столице. Медицинское учреждение на претензию ответило согласием компенсировать ущерб, однако пациентка должна была подтвердить свои расходы.

При рассмотрении спора суд опирался на ранее вынесенное решение. Им уже было установлено, что качество услуг омской клиники не отвечало требованиям законодательства, а при оформлении истории болезни пациента оказались нарушены стандарты.

– В некоторых направлениях косметологии нет жестко закрепленных, общепризнанных протоколов для всех возможных сценариев. Это дает пространство для усмотрения врача, и в споре сложно доказать, что конкретный выбор тактики был заведомо ошибочным, – говорит Осипова.

Юрист отметила, что ключевым аргументом обычно становится заключение судебно-медицинской экспертизы – именно эксперты анализируют медицинские аспекты: соответствовали ли действия врача стандартам, есть ли прямая связь между действиями и вредом.

В компенсации – миллионы

Кировский суд признал дефекты лечения существенными: из-за них понадобилась повторная операция, а результатом работы омских медиков женщина пользоваться не могла.

– Исправление недостатков, кроме того, обошлось дороже первого вмешательства. В итоге с ответчика взыскали 1 406 000 рублей, уплаченных по договору за операцию в московском Институте пластической хирургии и косметологии, – резюмировали в суде.

Помимо стоимости повторного лечения, суд постановил возместить омичке убытки, связанные с проживанием и дорогой до места проведения операции в Москве. Таким образом, требования истицы удовлетворены в полном объеме.

Юрист советует в случае с косметологами сразу фиксировать все симптомы и изменения: делать фото, настаивать на записи в медкарте, четко фиксировать договоренности в документах, не затягивать с обращением за независимой оценкой и судебно-медицинской экспертизой. И, конечно, имеет смысл проконсультироваться с юристом, который специализируется на медицинских спорах.