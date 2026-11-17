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Сегодня, 17 ноября, в Омске задерживается вылет трех утренних рейсов в столичном направлении. Информация об изменении в расписании появилась на онлайн-табло местного аэропорта.

Сильнее всего сдвинулось время отправления самолета авиакомпании S7 Airlines до Домодедово. Вылет, изначально запланированный на 6:25, перенесли более чем на пять часов – до 11:35.

Корректировки коснулись и двух рейсов в Шереметьево. Борт авиакомпании «Россия» задержан на 2 часа 20 минут – вместо 5:20 его отправка ожидается в 7:40. Вылет самолета «Победы» сдвинули с 7:00 на 8:40.

Сбой в расписании связан с ограничениями в столичном авиаузле. Аэропорт Домодедово более двух часов не принимает и не отправляет воздушные суда. В Шереметьево аналогичные меры действовали ночью, но к настоящему моменту их уже отменили.