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Картофельные чипсы могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе при регулярном употреблении. Об этом в беседе с изданием Parade предупредил кардиолог Каустубх Дабхадкар.

Специалист отметил, что этот популярный снек жарится во фритюре, отличается высокой калорийностью и содержит избыток соли. Врач назвал чипсы «хрестоматийным примером обработанных продуктов», которые со временем могут негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

– Диета с высоким содержанием калорий, особенно насыщенных жиров, трансжиров и рафинированных углеводов, повышает уровень вредных жиров и инсулина в организме. Сочетание этих факторов ускоряет процесс отложения холестерина на стенках артерий, что приводит к их затвердеванию и образованию бляшек, – объяснил Каустубх Дабхадкар.

По словам медика, тем, кто заботится о здоровье сердца, стоит полностью исключить такие закуски из рациона или хотя бы свести их количество к минимуму.