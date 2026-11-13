Омичам рассказали, как не переломать кости в гололед

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Травматолог-ортопед Сергей Малыхин поделился правилами безопасности в период гололедицы и рассказал, как правильно падать на скользкой дороге, чтобы избежать серьезных травм.

Главное правило при падении – постараться не делать резких движений и расслабить мышцы, чтобы избежать жесткого удара. Специалист не советует выставлять руки вперед: это часто приводит к переломам предплечья и повреждениям кистей. Вместо этого руки лучше держать ближе к туловищу, прижать подбородок к груди и слегка согнуть ноги в коленях. По возможности врач рекомендует заваливаться на бок с последующим смягчающим перекатом.

Для профилактики падений эксперт советует носить удобную одежду, перчатки, шапку и обувь на рельефной подошве с протектором и небольшим каблуком.

– При ходьбе по обледеневшим участкам необходимо уменьшить скорость передвижения и делать небольшие шаги, слегка сгибая колени. Такая походка напоминает движения пингвина и помогает сохранять равновесие, – цитируют специалиста «Известия».

Помимо этого, он призвал держать руки свободными и не отвлекаться на телефон или музыку в наушниках. В случае сильной боли после падения, а также при подозрениях на перелом, травмы головы или позвоночника врач настоятельно рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.