Омичам рассказали, как правильно выбрать икру на новогодний стол

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Выбирая красную икру, важно помнить об уловках производителей, которые могут подмешивать к настоящим икринкам имитацию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов Роскачества.

Главным ориентиром остается состав на маркировке. В настоящей икре могут присутствовать только икра лососевых пород, соль и допустимые консерванты. Наличие альгината натрия, каррагинана, красителей или ароматизаторов указывает на икорный продукт.

В Роскачестве также уточнили, что икра из замороженного сырья не уступает по вкусовым качествам свежей при соблюдении технологии, но производитель обязан честно информировать об этом на упаковке.

Эксперты советуют обращать внимание на условия продажи и внешний вид тары. В магазинах деликатес должен храниться в специальном холодильнике при температуре от –4 до –6 °C. Жестяная банка не должна быть вздутой, а в стеклянной икринки должны оставаться целыми и не стекать мгновенно при переворачивании.

Дома открытый продукт рекомендуют переложить из жестянки в стекло и съесть за неделю либо заморозить. Проверить качество можно и в бытовых условиях: настоящая икринка имеет внутри «глазок» и сворачивается в горячей воде в белые хлопья, тогда как искусственная просто растворяется, окрашивая жидкость.