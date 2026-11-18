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В Омской области по итогам третьего квартала 2026 года зафиксировали рост занятости и существенное сокращение числа нетрудоустроенных граждан. Соответствующие статистические данные опубликовал Омскстат.

В период с июля по сентябрь численность экономически активного населения в регионе составила 917,2 тыс. человек, показав максимальное значение за текущий год. Ранее в первом квартале показатель держался на отметке 900,7 тыс., а во втором составлял 907 тыс. Из общего объема трудоустроить удалось 894,4 тыс. человек, тогда как статус безработных получили лишь 22,8 тыс. жителей – это минимальный показатель за последние два года. Общая безработица закрепилась на рекордно низкой отметке 2,5 %, а уровень занятости населения достиг 60,3 %.

Кроме того, по состоянию на конец сентября в органах службы занятости на учете состояли 8 941 гражданин, из которых официальный статус безработного имели 7 994 человека. Регистрационный учет демонстрирует стабильное снижение четвертый месяц подряд, хотя данные пока превышают показатели сентября прошлого года.