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За девять месяцев этого года совокупный оборот предприятий общественного питания в Омской области достиг 49,77 млрд рублей, продемонстрировав рост на 8 % к аналогичному периоду прошлого года. Такие цифры приводятся в свежем докладе Омскстата.

В сентябре кафе, рестораны и бары заработали 5,74 млрд рублей. По сравнению с сентябрем 2025 года этот показатель увеличился на 12,7 %, однако относительно августа зафиксировано снижение на 9 %.

В целом третий квартал принес индустрии 17,96 млрд рублей, что на 11,5 % выше прошлогодних значений за тот же отрезок времени. Наибольшую выручку заведения показали в августе, когда жители оставили в них 6,29 млрд рублей.