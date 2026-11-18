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За первые девять месяцев текущего года сахар в регионе подорожал на 23,2 % по сравнению с декабрем прошлого года, а гречка-ядрица прибавила в цене 22,8 %. Такие данные приводит Омскстат, отмечая, что продукты в целом за этот период выросли в стоимости на 2,2 %.

Сильнее всего среди товаров увеличились ценники на соленую, маринованную и копченую рыбу – сразу на 24 %. Куриные окорочка стали дороже на 10,2 %. При этом часть продуктов продемонстрировала обратную динамику: кефир подешевел на 4,8 %, а свежие огурцы упали в цене на 64,9 %.

Непосредственно в сентябре общая стоимость продуктов питания снизилась в среднем на 0,3 %. К концу первого осеннего месяца минимальный набор из 33 жизненно необходимых продуктов обходился одному жителю в 6 783 рубля 95 копеек. Это на 1,2 % меньше августовских показателей, но на 6,7 % выше уровня декабря прошлого года.