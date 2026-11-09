Популярный ресторан в центре Омска внезапно сменил концепцию

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В центре Омска после перезапуска открылся обновленный ресторан «Колчак». Заведение, долгое время ассоциировавшееся с сибирской кухней, полностью сменило концепцию – теперь ключевой акцент в меню сделан на кавказские и грузинские блюда.

Представители ресторана также обновили интерьер и заявили о старте «новой главы» в истории ресторана.

– Некогда известный своей сибирской кухней, сегодня «Колчак» открывает новую главу. Мы меняемся, чтобы удивлять: свежий интерьер, кавказские акценты в меню, душевная атмосфера и искреннее гостеприимство стали нашими главными ингредиентами, – говорится на сайте заведения.

Параллельно с открытием ресторана в порядок привели и расположенный рядом памятник Александру Колчаку. Напомним, в 2024 году скульптура пострадала от рук вандалов, которые облили монумент краской и оставили скандальную надпись.