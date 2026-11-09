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Современный облик города: «Омск Сайдинг Инвест» запускает производство фасадных кассет

Современный облик города: «Омск Сайдинг Инвест» запускает производство фасадных кассет
металлокассеты

Компания «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ), хорошо известная омичам и жителям других городов Сибири как производитель пластиковых и алюминиевых окон, кровельных и облицовочных материалов из тонколистовой стали, приступила к производству собственных металлических фасадных кассет. Они представляют собой объемные панели с профилированными краями, которые монтируются на каркас в системе вентилируемого фасада. Облицовка фасада металлокассетами позволяет сочетать современный дизайн с практичностью, ведь вентилируемый фасад не только защищает стены, но и значительно повышает энергоэффективность зданий. Модульная структура кассет и их точное размещение по расчетной сетке создают ритмичную композицию с крупноформатным геометрическим узором на фасаде. При этом сохраняется широкая вариативность решений: можно подчеркнуть геометрию объекта, выделить отдельные зоны фасада или реализовать индивидуальный дизайн-код здания.

фасадные кассеты

Одним из основных преимуществ фасадных кассет является их небольшой вес и в то же время достаточно высокая прочность. Кассеты производятся методом холодного формования из стального проката с заранее нанесенным на него защитным покрытием.

– В первых партиях кассет мы применяем стальной лист толщиной 0,7 мм, но в зависимости от проекта и пожеланий заказчика толщина металла может варьироваться от 0,5 до 1,2 мм. От этого параметра напрямую зависит срок эксплуатации фасада. Базовый вариант с полимерным или порошковым антикоррозионным покрытием служит порядка 25 лет. Применение премиальных материалов позволяет увеличить этот срок вдвое, – пояснил руководитель проектов по ключевым объектам ОСИ Александр Рябов. – Впрочем, срок эксплуатации зависит также и от качества монтажа. Использование неподходящего крепежа, необработанные срезы могут открыть путь коррозии и снизить срок службы фасадных панелей. Они крепятся на несущий каркас из кронштейнов и направляющих – так называемую подсистему, от которой также многое зависит. Важно правильно подобрать материалы каркаса и рассчитать общую нагрузку на него. В целях обеспечения максимального качества монтажа навесных вентилируемых фасадов из металлокассет «Омск Сайдинг Инвест» все элементы подсистемы также изготавливает на собственных производственных мощностях.

СОШ №11 фасад

Что касается расчета нагрузок на подсистему, то выполнять его специалисты ОСИ давно научились. Вентилируемые фасады с использованием металлических кассет были в 2025 году смонтированы на омских школах № 11, 21, 14, 29 и 79, которые компания капитально отремонтировала в рамках участия в реализации нацпроекта «Образование». Металлические облицовочные панели придали зданиям опрятный и современный вид. Как утверждают специалисты в области педагогики, «внешний вид образовательной организации формирует эстетическое восприятие и влияет на процесс обучения и желание детей посещать учебное заведение». Представители «Омск Сайдинг Инвеста» поддерживают связь с руководителями всех школ, где был произведен капремонт, и отовсюду получают только восторженные отзывы. При монтаже вентфасадов на объектах образования Омска ОСИ применяла металлокассеты, закупленные у сторонних поставщиков. Положительные отзывы подтвердили востребованность этого направления, и закономерным этапом роста и развития компании стало развертывание собственного производства облицовочных материалов нового типа. Уже принято решение, что фасадные кассеты производства ОСИ будут использоваться на общежитии № 2 ОмГУ (ул. Пригородная, 9) и госпитале ветеранов войн (ул. Рождественского, 2). При капремонте этих социально значимых объектов специалисты компании задействуют все лучшие наработки, приобретенные в процессе модернизации образовательных учреждений Омска.

вентфасад

«Омск Сайдинг Инвест» работает уже больше 20 лет и сегодня занимает прочное место на строительном рынке Омска. Уверенно держаться в этой сверхконкурентной среде помогает наличие собственного производства строительных и отделочных материалов. Производственные площади завода, расположенного в Октябрьском административном округе, раскинулись на 12 гектарах. Здесь расположены мощное оконное производство и цеха по изготовлению различных металлоконструкций. Помимо производственных мощностей, структура включает собственный проектный институт. Членство в СРО дает возможность самостоятельно разрабатывать проектную документацию, выполнять расчеты нагрузок и вести объекты от эскиза до сдачи без привлечения сторонних проектировщиков.

пресс

Наличие собственного асфальтового завода, освоение производства тротуарной плитки и бордюров, выпуск малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны) позволили компании активно заняться ремонтом социальных объектов и проектами городского благоустройства. То, что традиционные для ОСИ фасадные материалы из металла теперь тоже становятся элементом дизайна, выглядит вполне логичным. Все компетенции сосредоточены в рамках одной структуры, поэтому заказчик получает полный цикл работ по вентфасаду из металлокассет: замер, проектирование, производство кассет и элементов подсистемы, доставка,  монтаж и гарантия.  Ведение проекта в режиме одного окна снимает с заказчика необходимость согласовывать действия нескольких подрядчиков, сокращает сроки и упрощает контроль качества на каждом этапе. В перспективе ОСИ сможет ежесуточно выпускать металлические кассеты общей площадью до 500 квадратных метров и поставлять этот востребованный вид облицовки как крупным государственным или муниципальным заказчикам, так и частным застройщикам.

ООО "Омск сайдинг инвест" ИНН 5504099608 Реклама ERID: 2W5zFGF7h1t

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·Общество

Современный облик города: «Омск Сайдинг Инвест» запускает производство фасадных кассет

Современный облик города: «Омск Сайдинг Инвест» запускает производство фасадных кассет
металлокассеты

Компания «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ), хорошо известная омичам и жителям других городов Сибири как производитель пластиковых и алюминиевых окон, кровельных и облицовочных материалов из тонколистовой стали, приступила к производству собственных металлических фасадных кассет. Они представляют собой объемные панели с профилированными краями, которые монтируются на каркас в системе вентилируемого фасада. Облицовка фасада металлокассетами позволяет сочетать современный дизайн с практичностью, ведь вентилируемый фасад не только защищает стены, но и значительно повышает энергоэффективность зданий. Модульная структура кассет и их точное размещение по расчетной сетке создают ритмичную композицию с крупноформатным геометрическим узором на фасаде. При этом сохраняется широкая вариативность решений: можно подчеркнуть геометрию объекта, выделить отдельные зоны фасада или реализовать индивидуальный дизайн-код здания.

фасадные кассеты

Одним из основных преимуществ фасадных кассет является их небольшой вес и в то же время достаточно высокая прочность. Кассеты производятся методом холодного формования из стального проката с заранее нанесенным на него защитным покрытием.

– В первых партиях кассет мы применяем стальной лист толщиной 0,7 мм, но в зависимости от проекта и пожеланий заказчика толщина металла может варьироваться от 0,5 до 1,2 мм. От этого параметра напрямую зависит срок эксплуатации фасада. Базовый вариант с полимерным или порошковым антикоррозионным покрытием служит порядка 25 лет. Применение премиальных материалов позволяет увеличить этот срок вдвое, – пояснил руководитель проектов по ключевым объектам ОСИ Александр Рябов. – Впрочем, срок эксплуатации зависит также и от качества монтажа. Использование неподходящего крепежа, необработанные срезы могут открыть путь коррозии и снизить срок службы фасадных панелей. Они крепятся на несущий каркас из кронштейнов и направляющих – так называемую подсистему, от которой также многое зависит. Важно правильно подобрать материалы каркаса и рассчитать общую нагрузку на него. В целях обеспечения максимального качества монтажа навесных вентилируемых фасадов из металлокассет «Омск Сайдинг Инвест» все элементы подсистемы также изготавливает на собственных производственных мощностях.

СОШ №11 фасад

Что касается расчета нагрузок на подсистему, то выполнять его специалисты ОСИ давно научились. Вентилируемые фасады с использованием металлических кассет были в 2025 году смонтированы на омских школах № 11, 21, 14, 29 и 79, которые компания капитально отремонтировала в рамках участия в реализации нацпроекта «Образование». Металлические облицовочные панели придали зданиям опрятный и современный вид. Как утверждают специалисты в области педагогики, «внешний вид образовательной организации формирует эстетическое восприятие и влияет на процесс обучения и желание детей посещать учебное заведение». Представители «Омск Сайдинг Инвеста» поддерживают связь с руководителями всех школ, где был произведен капремонт, и отовсюду получают только восторженные отзывы. При монтаже вентфасадов на объектах образования Омска ОСИ применяла металлокассеты, закупленные у сторонних поставщиков. Положительные отзывы подтвердили востребованность этого направления, и закономерным этапом роста и развития компании стало развертывание собственного производства облицовочных материалов нового типа. Уже принято решение, что фасадные кассеты производства ОСИ будут использоваться на общежитии № 2 ОмГУ (ул. Пригородная, 9) и госпитале ветеранов войн (ул. Рождественского, 2). При капремонте этих социально значимых объектов специалисты компании задействуют все лучшие наработки, приобретенные в процессе модернизации образовательных учреждений Омска.

вентфасад

«Омск Сайдинг Инвест» работает уже больше 20 лет и сегодня занимает прочное место на строительном рынке Омска. Уверенно держаться в этой сверхконкурентной среде помогает наличие собственного производства строительных и отделочных материалов. Производственные площади завода, расположенного в Октябрьском административном округе, раскинулись на 12 гектарах. Здесь расположены мощное оконное производство и цеха по изготовлению различных металлоконструкций. Помимо производственных мощностей, структура включает собственный проектный институт. Членство в СРО дает возможность самостоятельно разрабатывать проектную документацию, выполнять расчеты нагрузок и вести объекты от эскиза до сдачи без привлечения сторонних проектировщиков.

пресс

Наличие собственного асфальтового завода, освоение производства тротуарной плитки и бордюров, выпуск малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны) позволили компании активно заняться ремонтом социальных объектов и проектами городского благоустройства. То, что традиционные для ОСИ фасадные материалы из металла теперь тоже становятся элементом дизайна, выглядит вполне логичным. Все компетенции сосредоточены в рамках одной структуры, поэтому заказчик получает полный цикл работ по вентфасаду из металлокассет: замер, проектирование, производство кассет и элементов подсистемы, доставка,  монтаж и гарантия.  Ведение проекта в режиме одного окна снимает с заказчика необходимость согласовывать действия нескольких подрядчиков, сокращает сроки и упрощает контроль качества на каждом этапе. В перспективе ОСИ сможет ежесуточно выпускать металлические кассеты общей площадью до 500 квадратных метров и поставлять этот востребованный вид облицовки как крупным государственным или муниципальным заказчикам, так и частным застройщикам.

ООО "Омск сайдинг инвест" ИНН 5504099608 Реклама ERID: 2W5zFGF7h1t

Партнёрский материал
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Рубрика - Общество