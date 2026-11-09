Современный облик города: «Омск Сайдинг Инвест» запускает производство фасадных кассет

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Компания «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ), хорошо известная омичам и жителям других городов Сибири как производитель пластиковых и алюминиевых окон, кровельных и облицовочных материалов из тонколистовой стали, приступила к производству собственных металлических фасадных кассет. Они представляют собой объемные панели с профилированными краями, которые монтируются на каркас в системе вентилируемого фасада. Облицовка фасада металлокассетами позволяет сочетать современный дизайн с практичностью, ведь вентилируемый фасад не только защищает стены, но и значительно повышает энергоэффективность зданий. Модульная структура кассет и их точное размещение по расчетной сетке создают ритмичную композицию с крупноформатным геометрическим узором на фасаде. При этом сохраняется широкая вариативность решений: можно подчеркнуть геометрию объекта, выделить отдельные зоны фасада или реализовать индивидуальный дизайн-код здания.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Одним из основных преимуществ фасадных кассет является их небольшой вес и в то же время достаточно высокая прочность. Кассеты производятся методом холодного формования из стального проката с заранее нанесенным на него защитным покрытием.

– В первых партиях кассет мы применяем стальной лист толщиной 0,7 мм, но в зависимости от проекта и пожеланий заказчика толщина металла может варьироваться от 0,5 до 1,2 мм. От этого параметра напрямую зависит срок эксплуатации фасада. Базовый вариант с полимерным или порошковым антикоррозионным покрытием служит порядка 25 лет. Применение премиальных материалов позволяет увеличить этот срок вдвое, – пояснил руководитель проектов по ключевым объектам ОСИ Александр Рябов. – Впрочем, срок эксплуатации зависит также и от качества монтажа. Использование неподходящего крепежа, необработанные срезы могут открыть путь коррозии и снизить срок службы фасадных панелей. Они крепятся на несущий каркас из кронштейнов и направляющих – так называемую подсистему, от которой также многое зависит. Важно правильно подобрать материалы каркаса и рассчитать общую нагрузку на него. В целях обеспечения максимального качества монтажа навесных вентилируемых фасадов из металлокассет «Омск Сайдинг Инвест» все элементы подсистемы также изготавливает на собственных производственных мощностях.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Что касается расчета нагрузок на подсистему, то выполнять его специалисты ОСИ давно научились. Вентилируемые фасады с использованием металлических кассет были в 2025 году смонтированы на омских школах № 11, 21, 14, 29 и 79, которые компания капитально отремонтировала в рамках участия в реализации нацпроекта «Образование». Металлические облицовочные панели придали зданиям опрятный и современный вид. Как утверждают специалисты в области педагогики, «внешний вид образовательной организации формирует эстетическое восприятие и влияет на процесс обучения и желание детей посещать учебное заведение». Представители «Омск Сайдинг Инвеста» поддерживают связь с руководителями всех школ, где был произведен капремонт, и отовсюду получают только восторженные отзывы. При монтаже вентфасадов на объектах образования Омска ОСИ применяла металлокассеты, закупленные у сторонних поставщиков. Положительные отзывы подтвердили востребованность этого направления, и закономерным этапом роста и развития компании стало развертывание собственного производства облицовочных материалов нового типа. Уже принято решение, что фасадные кассеты производства ОСИ будут использоваться на общежитии № 2 ОмГУ (ул. Пригородная, 9) и госпитале ветеранов войн (ул. Рождественского, 2). При капремонте этих социально значимых объектов специалисты компании задействуют все лучшие наработки, приобретенные в процессе модернизации образовательных учреждений Омска.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

«Омск Сайдинг Инвест» работает уже больше 20 лет и сегодня занимает прочное место на строительном рынке Омска. Уверенно держаться в этой сверхконкурентной среде помогает наличие собственного производства строительных и отделочных материалов. Производственные площади завода, расположенного в Октябрьском административном округе, раскинулись на 12 гектарах. Здесь расположены мощное оконное производство и цеха по изготовлению различных металлоконструкций. Помимо производственных мощностей, структура включает собственный проектный институт. Членство в СРО дает возможность самостоятельно разрабатывать проектную документацию, выполнять расчеты нагрузок и вести объекты от эскиза до сдачи без привлечения сторонних проектировщиков.

ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Наличие собственного асфальтового завода, освоение производства тротуарной плитки и бордюров, выпуск малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны) позволили компании активно заняться ремонтом социальных объектов и проектами городского благоустройства. То, что традиционные для ОСИ фасадные материалы из металла теперь тоже становятся элементом дизайна, выглядит вполне логичным. Все компетенции сосредоточены в рамках одной структуры, поэтому заказчик получает полный цикл работ по вентфасаду из металлокассет: замер, проектирование, производство кассет и элементов подсистемы, доставка, монтаж и гарантия. Ведение проекта в режиме одного окна снимает с заказчика необходимость согласовывать действия нескольких подрядчиков, сокращает сроки и упрощает контроль качества на каждом этапе. В перспективе ОСИ сможет ежесуточно выпускать металлические кассеты общей площадью до 500 квадратных метров и поставлять этот востребованный вид облицовки как крупным государственным или муниципальным заказчикам, так и частным застройщикам.