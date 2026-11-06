«Газпромнефть‑СМ» испытала отечественное масло для винтовых компрессоров

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Компания завершила производственные испытания нового промышленного масла. Продукт предназначен для винтовых компрессоров, которые используют на предприятиях нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Разработку создали специалисты научно-исследовательского центра компании на основе отечественных компонентов. По результатам испытаний масло рекомендовали в качестве замены зарубежным аналогам, а по ряду характеристик оно показало более высокие результаты.

Испытания проходили совместно с одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний страны на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Тестирование продолжалось более полугода, а общая наработка превысила 2 тыс. часов. Независимая экспертиза подтвердила эффективность продукта и его соответствие международным стандартам. По итогам проверки масло рекомендовали к применению вместо импортных решений.

– Новая продуктовая линейка расширяет возможности применения отечественных смазочных материалов на предприятиях нефтегазовой отрасли. Производство такой продукции требует высокой технологической экспертизы. «Газпромнефть-СМ» последовательно наращивает присутствие в специализированных сегментах рынка в категориях высокотехнологичных масел с усиленными характеристиками, обеспечивая устойчивость ключевых отраслей экономики, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев.

В масле применена основа из полиалкиленгликоля (PAG). Такие составы отличаются низкой растворимостью углеводородных газов, благодаря чему масло сохраняет необходимую вязкость и обеспечивает защиту деталей компрессора от износа.

Винтовые компрессоры используются для сжатия и перекачки попутного газа, который задействован в производственных процессах нефтегазовых предприятий. При контакте с газом обычное компрессорное масло может разжижаться. Это снижает эффективность смазки и повышает риск износа оборудования.