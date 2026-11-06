«Топлайн» добавит 40 % времени к мойке автомобиля

Топлайн

Заезжайте на АЗС «Топлайн» и получайте купон с промокодом, который увеличит оплаченное время мойки самообслуживания «Мой Топлайн» на 40 %. Вы сможете дольше мыть автомобиль без дополнительных затрат.

Где получить купон за покупку:

№ 5: ул. Волгоградская, 20/1;

ул. Волгоградская, 20/1; № 6: ул. 22 Декабря, 99;

ул. 22 Декабря, 99; № 25: ул. Волгоградская, 59;

ул. Волгоградская, 59; № 41: ул. Волховстроя, 57;

ул. Волховстроя, 57; № 55: ул. Конева, 89.

Как воспользоваться

Откройте приложение «АЗС Топлайн», выберите автомойку и пост самообслуживания. До оплаты введите промокод с купона, а затем пополните баланс. К оплаченному времени автоматически добавятся еще 40 %. Например, оплатив 20 минут, клиент получит 28 минут мойки. За это время можно смыть дорожную грязь, обработать кузов пеной и промыть участки, где скапливается больше всего грязи: пороги, колесные арки и диски. Дополнительные минуты можно потратить на то, что легко пропустить в спешке: нанести воск, ополоснуть кузов очищенной водой, чтобы уменьшить риск разводов, и сдуть капли с зеркал и дверных ручек.

Если приложения еще нет, установите его и зарегистрируйтесь.

Обратите внимание: предложение увеличивает время мойки, но не уменьшает сумму оплаты.