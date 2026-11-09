Волонтеры «Газпромнефть-СМ» провели фестиваль в поддержку бездомных животных

Фото: Пресс-служба "Родных городов"

В Санкт-Петербурге состоялся двухдневный благотворительный фестиваль, организованный сотрудниками компании. Мероприятие объединило три волонтерские инициативы, направленные на помощь животным из приютов и поиск для них новых хозяев.

Фестиваль объединил проекты «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская». Все три инициативы стали победителями конкурса волонтерских проектов «Газпром нефти» и получили поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города».

В течение двух дней посетители могли познакомиться с животными, которым ищут дом, стать их попечителями или передать приютам корм, лекарства и другие необходимые вещи. Для гостей также организовали лекции ветеринаров и кинологов, консультации по уходу за питомцами и их адаптации в семье. Кроме того, прошли встречи с владельцами собак, ранее живших в приютах, и образовательные занятия для детей.

Особое внимание организаторы уделили животным с повышенной тревожностью. Из-за особенностей поведения их не привозили на фестивальную площадку. Вместо этого волонтеры подготовили видеовизитки с историями таких питомцев, чтобы потенциальные хозяева могли узнать о них и рассмотреть возможность забрать домой.

– Сильная команда проявляет себя не только в решении профессиональных задач, но и в готовности брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Поддерживая волонтерские инициативы сотрудников, мы помогаем им реализовывать идеи, которые имеют значение для общества. Для «Газпромнефть-СМ» важно, чтобы у таких благотворительных проектов была возможность развиваться, находить единомышленников и приносить реальную пользу, – отметила заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию компании Наталия Дворецкая.

Учредитель благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяна Шеина подчеркнула, что для устойчивой помощи животным важна регулярная поддержка, а не только разовые акции.

– Замечательно, что в компании «Газпромнефть-СМ» создаются масштабные волонтерские проекты, которые помогают привлекать к теме новых людей, объединять усилия волонтеров, специалистов и формировать ответственное отношение к животным. Это вклад в развитие культуры помощи в целом, – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что компания развивает экологический маршрут в «Птичьей гавани».