В мэрии Омска отмахнулись от жалобы на загрязнение Иртыша коммунальщиками

Фото: max.ru/shelest_sn

Стало известно, что коммунальщики загрязняют Иртыш во время уборки Ленинградского моста. Омичи заметили, что сотрудники смахивают с проезжей части окурки, фантики, жвачки и дорожную грязь прямо в реку. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

– Каждое утро наблюдаю на Ленинградском мосту такую картину: весь мелкий мусор (окурки, жвачки, фантики) и грязь с дорог летят с моста в Иртыш. Дата и время: 09.11.2026, 8:12. Прошу администрацию г. Омска и Центр охраны природы обратить внимание, – написали жители в группе «ЧП Омск».

В мэрии отреагировали на жалобу и пояснили, что Иртыш находится под федеральным надзором. В Омской области его осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

– Иртыш подлежит федеральному надзору, чьи функции на территории Омской области выполняет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, поэтому, если у вас есть сведения о незаконном сбросе отходов, рекомендуем направить их в данное ведомство. По указанной ситуации проведена разъяснительная беседа с сотрудником, – отметили в мэрии.

Однако такой ответ не устроил другого омича. Он обратил внимание, что вопрос не в том, какое ведомство отвечает за состояние реки, а в том, кто непосредственно сбрасывает в нее мусор.

Напомним, ранее сообщалось, что омских дорожников перевели на зимний режим работы.