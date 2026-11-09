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·Общество·Алексей Новиков

В мэрии Омска отмахнулись от жалобы на загрязнение Иртыша коммунальщиками

Вместо решения проблемы горожанам указали на ведомство, которое отвечает за федеральный надзор за рекой.
дорожники, УДХБ

Стало известно, что коммунальщики загрязняют Иртыш во время уборки Ленинградского моста. Омичи заметили, что сотрудники смахивают с проезжей части окурки, фантики, жвачки и дорожную грязь прямо в реку. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

– Каждое утро наблюдаю на Ленинградском мосту такую картину: весь мелкий мусор (окурки, жвачки, фантики) и грязь с дорог летят с моста в Иртыш. Дата и время: 09.11.2026, 8:12. Прошу администрацию г. Омска и Центр охраны природы обратить внимание, – написали жители в группе «ЧП Омск».

В мэрии отреагировали на жалобу и пояснили, что Иртыш находится под федеральным надзором. В Омской области его осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. 

– Иртыш подлежит федеральному надзору, чьи функции на территории Омской области выполняет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, поэтому, если у вас есть сведения о незаконном сбросе отходов, рекомендуем направить их в данное ведомство. По указанной ситуации проведена разъяснительная беседа с сотрудником, – отметили в мэрии.

Однако такой ответ не устроил другого омича. Он обратил внимание, что вопрос не в том, какое ведомство отвечает за состояние реки, а в том, кто непосредственно сбрасывает в нее мусор.

Напомним, ранее сообщалось, что омских дорожников перевели на зимний режим работы.

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·Общество·Алексей Новиков

В мэрии Омска отмахнулись от жалобы на загрязнение Иртыша коммунальщиками

Вместо решения проблемы горожанам указали на ведомство, которое отвечает за федеральный надзор за рекой.
дорожники, УДХБ

Стало известно, что коммунальщики загрязняют Иртыш во время уборки Ленинградского моста. Омичи заметили, что сотрудники смахивают с проезжей части окурки, фантики, жвачки и дорожную грязь прямо в реку. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

– Каждое утро наблюдаю на Ленинградском мосту такую картину: весь мелкий мусор (окурки, жвачки, фантики) и грязь с дорог летят с моста в Иртыш. Дата и время: 09.11.2026, 8:12. Прошу администрацию г. Омска и Центр охраны природы обратить внимание, – написали жители в группе «ЧП Омск».

В мэрии отреагировали на жалобу и пояснили, что Иртыш находится под федеральным надзором. В Омской области его осуществляет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. 

– Иртыш подлежит федеральному надзору, чьи функции на территории Омской области выполняет Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, поэтому, если у вас есть сведения о незаконном сбросе отходов, рекомендуем направить их в данное ведомство. По указанной ситуации проведена разъяснительная беседа с сотрудником, – отметили в мэрии.

Однако такой ответ не устроил другого омича. Он обратил внимание, что вопрос не в том, какое ведомство отвечает за состояние реки, а в том, кто непосредственно сбрасывает в нее мусор.

Напомним, ранее сообщалось, что омских дорожников перевели на зимний режим работы.

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Рубрика - Общество