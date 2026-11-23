Фото: Пресс-служба ОмГУ

Более 800 будущих студентов, их родителей и других гостей приняли участие в Дне абитуриента Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Посетители познакомились с образовательными программами вуза, пообщались с преподавателями и студентами, а также получили консультации по вопросам поступления.

С приветственным словом к участникам обратился ректор ОмГУ Иван Кротт. Он рассказал о направлениях подготовки, преимуществах классического университетского образования и возможностях, которые открываются перед студентами.

– Выбор профессии – это одно из самых важных решений в жизни, и подходить к нему нужно осознанно. Поэтому так важно знакомиться с университетом заранее: не просто изучить сайт и перечень направлений, а почувствовать внутреннюю атмосферу, понять, хочется ли тебе здесь учиться. Классическое образование – это фундаментальная подготовка, широта взглядов и возможность найти свое место в профессии. Именно для этого мы проводим Дни абитуриента, чтобы школьники, родители и педагоги могли увидеть университет изнутри, пообщаться с преподавателями и студентами, задать вопросы и сделать осознанный выбор, – отметил Иван Кротт.

Сегодня в структуру ОмГУ входят восемь факультетов и институт среднего профессионального образования. Университет предлагает более 50 направлений подготовки и реализует программы академического обмена с более чем 50 зарубежными партнерами. Также вуз входит в число лидеров по уровню зарплат выпускников в IT-сфере, юриспруденции и экономике.

Фото: Пресс-служба ОмГУ

Во время встречи школьники могли не только узнать об образовательных программах, но и пообщаться с потенциальными работодателями – представителями предприятий и организаций, сотрудничающих с университетом. Для девятиклассников организовали отдельную площадку Института среднего профессионального образования. Желающие поступить на творческие направления получили консультации факультета культуры и искусств по подготовке к вступительным испытаниям.

В течение дня работали консультационные пункты приемной комиссии, отдела довузовской подготовки и центра делового образования. Кроме того, психологи ОмГУ организовали профориентационную лабораторию для абитуриентов.

Гости могли узнать о проходных баллах прошлых лет, условиях поступления, целевом обучении и индивидуальных достижениях, за которые начисляют дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.