Фото: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

В издательстве «Бомбора» вышла на русском языке книга Евы Сид Мартинес «Portal. Куб, торт и искусственный интеллект: история культовой головоломки». О появлении перевода сообщила пресс-служба ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Перевод с испанского подготовила Анна Клюстер – выпускница Омского государственного университета. Издание рассказывает, каким образом скромный студенческий проект превратился в знаменитую франшизу компании Valve. Кроме того, в книге объясняется, как эта головоломка повлияла на подход к разработке видеоигр в целом.

– Перевод даже сейчас, в мире искусственного интеллекта, требует очень много сил: самоорганизация, постоянный поиск «правильного» слова, многократное перечитывание полученного материала на предмет естественности. Все согласно двум главным правилам перевода: эквивалентности и адекватности, – рассказала Анна.

Анна Клюстер училась на факультете филологии, переводоведения и медиакоммуникаций. В 2021 году она получила степень бакалавра по направлению «Лингвистика», а спустя два года завершила магистратуру по той же специальности. Девушка осваивала программу «Аудиовизуальный перевод и медиадоступность», которая готовит специалистов в сфере письменного, устного и аудиовизуального перевода.