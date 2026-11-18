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Региональное бюро медико-социальной экспертизы в Омской области прекратило работу как самостоятельное юридическое лицо. Его присоединили к федеральному бюро Минтруда.

Реорганизация затронула структуры соцзащиты: управление в этой сфере теперь будет более укрупненным. Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» вошло в состав ФКУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты РФ. Таким образом, отдельное омское учреждение больше не существует как независимая организация. Похожие преобразования, как отмечалось ранее, ожидают подразделения этого бюро во всех российских регионах.

Помимо головного офиса, ликвидированы и районные филиалы учреждения. Речь идет о бюро № 1 в Таре, бюро № 2 в Большеречье, бюро № 3 в Исилькуле и бюро № 22 в Называевске. Все они прекратили деятельность в результате укрупнения структуры.