Omskinform.ru

В Омске более чем в 800 жилых домах оборудовали бесконтактный доступ к подвальным помещениям, которые используются как укрытия при угрозе беспилотников. Об этом сообщил департамент общественной безопасности.

Речь идет примерно о половине всех временных укрытий, рассчитанных на случай атаки БПЛА. Благодаря установленным IP-домофонам попасть в безопасные места смогут жители порядка 3 тысяч подъездов. Не останутся без защиты и случайные прохожие: при необходимости укрытием может послужить сам подъезд. Кроме того, с сентября нынешнего года часть домофонов научили самостоятельно оповещать о беспилотной опасности и при тревоге снимать блокировку дверей.

Отдельного внимания требует вопрос с подвалами: это технические помещения, за которые отвечает управляющая компания, и далеко не каждая УК готова гарантировать жильцам свободный проход внутрь. Наглядно это проявилось 11 ноября в микрорайоне Авиагородок, когда во время беспилотной опасности люди не смогли открыть вход в подвал.

Дистанционные системы доступа уже опробовали в микрорайонах Кристалл, Кузьминки и на улице Конева. Полностью решить проблему мешает цена: комплект оборудования для укрытия стоит до 40 тысяч рублей, что заметно дороже обычной настройки подъездного домофона.