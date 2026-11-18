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По прогнозам, по итогам 2026 года объем рынка кредитования под залог недвижимости в России достигнет 270 млрд рублей, что на 11 % превысит показатель предыдущего года. Об этом сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на данные IT-компании TYMY.

Активный рост спроса на такие займы начался еще в 2024 году: тогда граждане оформляли их на 45 % чаще, чем в 2023–м. Популярность кредитов под залог объясняют тем, что они позволяют получить значительную сумму на длительный срок и по более низкой ставке, чем стандартные потребительские займы. В 2025 году средний запрашиваемый размер такого кредита составил 1,6 миллиона рублей.

– Рынок кредитования под залог недвижимости ежегодно растет в среднем на треть. По итогам 2026 года мы ожидаем дальнейшего роста спроса на него у россиян, – рассказал руководитель департамента «ВТБ» Сергей Тариченко.

Таким образом, кредиты под залог жилья становятся все более востребованным финансовым инструментом у россиян.