Фото: max.ru/shelest_sn

В Центральном округе Омска сдали в эксплуатацию первый дом, возведенный в рамках комплексного развития территории. Многоэтажка открывает застройку жилого квартала в микрорайоне «Зеленый сад». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Всего в «Зеленом саду» планируется построить четыре дома, и 11-этажное здание на улице Брестской, 6 стало первым из них. Помимо надземных этажей, у новостройки есть подземный уровень. Жилая площадь с учетом лоджий и балконов превышает 8,4 тыс. кв. м. В двух подъездах разместились 266 квартир – 248 однокомнатных и 18 двухкомнатных. Кроме того, в здании предусмотрены помещения для диспетчерской и офиса управляющей компании.

Застройщиком объекта выступило ООО СЗ «Завод строительных конструкций № 1».