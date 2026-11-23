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В период праздничных каникул авиакомпания «Северный ветер» добавит дополнительные рейсы между Омском и Москвой с прилетом в аэропорт Шереметьево. Новые вылеты из Омска запланированы на 26, 28, 29 и 31 декабря 2026 года, а также на 2, 5, 9 и 10 января 2027 года.

На сегодняшний день улететь из Омска в столицу можно ежедневно: регулярные перевозки на этом направлении выполняют пять авиакомпаний, а самолеты отправляются в Шереметьево и Домодедово.

В пиковые даты праздников билеты обойдутся пассажирам значительно дороже обычного. Например, на 30 декабря минимальная цена билета стартует от 11,5 тысячи рублей, а на 2 января – от 10,4 тысячи рублей. Самые высокие тарифы зафиксированы на период с 6 по 11 января, где цены начинаются от 16–18 тысяч рублей. Для сравнения: улететь 20 декабря пока можно минимум за 4,9 тысячи рублей.

Напомним, что в период новогодних праздников из Омска также будут организованы дополнительные авиарейсы в Краснодар и Норильск.