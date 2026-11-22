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Сегодня, 22 ноября, в омском аэропорту задержали три рейса в московский аэропорт Шереметьево. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажирам двух бортов «Победы» пришлось ждать вылета дольше обычного: первый самолет поднялся в воздух в 07:44 вместо 05:20, второй – в 08:25 вместо 07:05.

Больше всех задержался рейс «России». Борт должен был вылететь в 05:50, но отправился в путь лишь в 10:10 – опоздание превысило четыре часа.

О причинах сдвига расписания не сообщается.