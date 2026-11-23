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В Омском аэропорту утром в понедельник, 23 ноября, зафиксированы задержки двух утренних авиарейсов – в Санкт-Петербург и Москву. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, дольше всего отправления приходится ждать пассажирам петербургского направления.

Самолет авиакомпании «Россия», который по расписанию должен был вылететь в Санкт-Петербург в 05:10, перенесли на 13:40. Задержка составила восемь с половиной часов.

Также с опозданием отправится рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево. Вместо запланированных 05:50 вылет назначили на 09:10 – время ожидания для пассажиров увеличилось на три часа 20 минут.