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Омская область расположилась на 31-й строчке рейтинга российских регионов по уровню доходов населения, подготовленного экспертами «РИА Новости». При составлении списка аналитики оценивали соотношение среднедушевых доходов граждан и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг во втором квартале 2026 года.

В Омской области этот коэффициент составил 2,55. Среднедушевой доход жителей региона во втором квартале 2026 года достиг 59,6 тысячи рублей в месяц, а реальные денежные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 4,6 % (до 104,6 %).

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий АО с соотношением 6,28 и среднедушевым доходом 192,2 тысячи рублей при росте реальных доходов на 0,1 %. На второй строчке расположился Чукотский АО (коэффициент 5,48, доход 251,9 тысячи рублей, динамика 118,6 %), а замкнул тройку Ненецкий АО с показателем 5,42, доходом 165,8 тысячи рублей и годовым приростом в 1,2 %.

В нижней части таблицы оказались Республика Тыва (соотношение 1,53 при доходе 38,1 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесская Республика (1,47 и 35,2 тысячи рублей). Последнее место заняла Республика Ингушетия, где коэффициент составил 1,21 при среднедушевом доходе 29,1 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Омск оказался в середине рейтинга российских городов по стоимости аренды жилья.