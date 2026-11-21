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С 1 февраля 2027 года программа материнского капитала преодолеет исторический рубеж: выплата на второго ребенка впервые превысит миллион рублей и составит 1 млн 28 тыс. 743,71 рубля (если семья ранее не получала сертификат на первенца). Выплата на первого ребенка вырастет на 49,5 тыс. рублей по сравнению с 2026 годом и достигнет 778 488,59 рубля. Общая индексация социальных выплат составит 6,8 %.

«Омск-информ» посчитал, во что превратится новый маткапитал при нынешних ценах, выяснил, кому положена полная сумма, и разобрался, станет ли она реальным стимулом завести второго ребенка.

На квартиру не хватит

Цифра с шестью нулями звучит внушительно, однако в реалиях Омска миллион рублей уже не выглядит как «билет в новую жизнь». Главным направлением, куда семьи традиционно тратят маткапитал, остается улучшение жилищных условий.

При нынешних ценах на недвижимость миллион рублей превращается лишь в стартовый взнос на квартиру или способ немного сократить срок уже действующего кредита. На покупку полноценного жилья, необходимого для пополнения семьи, этих денег попросту не хватит.

Фото создано при помощи ИИ

Не менее остро стоит вопрос повседневных расходов. Рождение второго ребенка – это не только разовые траты на коляску и кроватку, но и многолетние вложения в питание, одежду, кружки, медицину и образование. Кроме того, на время декрета семья фактически теряет один из источников дохода, а инфляция съедает прибавку быстрее, чем ребенок успевает пойти в детский сад.

Не в деньгах дело

О том, способна ли красивая сумма в миллион рублей подтолкнуть омичек к рождению вторых детей, «Омск-информ» выяснил у психолога БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» Дарьи Гуляевой. По ее словам, списывать финансовый фактор со счетов нельзя – особенно на старте семейной жизни.

– Трудно ответить однозначно на вопрос о влиянии материнского капитала на решение пары родить ребенка. С одной стороны, государственная программа поддержки семей, действительно, может стать стимулом для рождения ребенка. Мы живем в материальном мире, и для рождения и воспитания человека на протяжении длительного времени нужно создать базу, закрыть базовые потребности в жилье, образовании и т.д. И материнский капитал помогает в этом. Финансовая поддержка особенно может быть актуальна для молодых семей, которым часто нужно время, чтобы стать экономически устойчивыми, – отмечает эксперт.

Фото: Omskinform.ru

Однако, когда базовый вопрос с деньгами закрыт лишь частично, на первый план выходят вещи, которые не измеряются сертификатами и индексацией: доверие в паре и готовность обоих партнеров к родительству.

– С другой стороны, решение родить ребенка – это очень личное, серьезное решение, на которое влияют и другие факторы, не менее важные, чем материальная поддержка. К ним можно отнести ценности (является ли ребенок ценностью для пары?), качество отношений в паре (партнер есть, но есть ли желание растить ребенка именно от этого человека?), жизненные цели партнеров (оба ли видят смысл в родительстве и готовы к нему?), – объясняет Дарья Гуляева.

Такую многослойность выбора хорошо описывает концепция четырех фундаментальных мотиваций австрийского психотерапевта Альфрида Лэнгле: деньги закрывают только первый, базовый уровень, но решение о ребенке зависит сразу от нескольких внутренних опор человека.

– Австрийский психотерапевт А. Лэнгле разработал концепцию четырех фундаментальных мотиваций, которая объясняет, что движет человеком. Первая фундаментальная мотивация описывает базовый уровень: мочь быть в этом мире, в том числе уметь создать материальный базис. Денежные стимулы работают преимущественно на этом уровне. Но есть еще три другие фундаментальные мотивации, которые влияют на решения человека: качество жизни и отношений (это заключается в переживании «нравится жить»), качество отношений с самим собой («имею ли я право быть собой», «достойный ли я человек»), нахождение смысла жизни. Если в каком-то из этих измерений (или нескольких) человек испытывает трудности, это может оказывать влияние на решение стать родителем, – резюмирует специалист.

Фото сделано при помощи ИИ

Рекордный маткапитал станет хорошим подспорьем для семей, которые и так планировали пополнение в 2027 году – сертификат поможет закрыть часть ипотеки или оплатить обучение старшего ребенка. Однако для тех омичей, кто откладывает рождение второго малыша из-за общей экономической нестабильности и страха не потянуть двоих детей финансово, даже миллион рублей вряд ли станет решающим аргументом.

Беби-бум откладывается

Восприятие выплаты напрямую зависит от того, есть ли у человека опыт родительства. Молодежь, у которой детей пока нет, смотрит на ситуацию довольно приземленно:

– Миллион – это, конечно, хорошо, но это даже не половина нормальной «однушки». На первоначальный взнос по ипотеке пойдет. Если мы с девушкой сейчас впритык на съемную квартиру и жизнь зарабатываем, то ради миллиона заводить второго – ну, такое. Сначала бы одного на ноги поставить и свой угол иметь, – говорит 24-летний омич Максим.

У тех, кто уже сидит в декрете или водит ребенка в садик, иллюзий еще меньше. Они на своем кошельке знают, во сколько обходится содержание малыша каждый месяц.

Фото: Magnific.com

– Это кажется, что сумма огромная, а по факту ты этих денег даже не увидишь. Все траты все равно остаются на зарплате: памперсы, смесь, одежда, из которой ребенок вырастет за месяц, потом садик, кружки, сборы в школу. Там не один миллион нужен. Если мы с мужем и решимся на второго, то точно не из-за выплаты, а потому что сами захотим и поймем, что потянем, – поделилась 31-летняя омичка Елена.

Также стоит помнить, что миллион от государства достанется далеко не всем: на него смогут рассчитывать только те, кто раньше не оформлял сертификат на первенца. Для большинства же молодых семей выплата за второго ребенка останется куда скромнее – чуть больше 250 тысяч рублей. Поэтому говорить о том, что с 2027 года в Омске начнется беби-бум, пока точно рано.

По-настоящему оценить эффект от рекордной выплаты получится лишь через пару лет – когда первые сертификаты с семизначной суммой дойдут до омичей, а в городских роддомах посчитают, стало ли больше вторых рождений.