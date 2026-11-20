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Росавиация изучает вариант распространить механизм инфраструктурного сбора на региональные концессии по обновлению и возведению аэропортов, что способно затронуть проект «Омск-Федоровка». Об этом на форуме «Транспорт России» рассказала врио руководителя ведомства Наталья Андрианова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас механизм рассчитан на уже действующие аэродромы, а для строящихся с нуля объектов необходимо скорректировать законодательство.

– Сейчас мы обсуждаем возможность распространения инфраструктурного сбора на региональные концессии. – рассказала Андрианова. – Помимо региональных концессий также донастраивается механизм для аэропортов «гринфилд», то есть на новом месте.

Среди таких площадок она назвала «Омск-Федоровка» и аэропорт Архыз, которые развивает холдинг «Аэропорты регионов», а также новый аэропорт Шерегеш.

Первое концессионное соглашение с инфраструктурным сбором намерены подписать в 2027 году по реконструкции аэродрома Кемерово вместе с холдингом «Новапорт». В целом до 2030 года в рамках федерального проекта запланированы 14 концессий на модернизацию аэродромов: соглашения по Салехарду, Новому Уренгою и «Омск-Федоровке» уже заключены, а договор по Грозному ожидают в 2027 году.

Инфраструктурный сбор представляет собой целевой платеж на развитие и ремонт инфраструктуры, который обычно платят застройщики в девелоперских проектах либо перевозчики в транспортной сфере.