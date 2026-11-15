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Общество

Подрядчику газопровода до нового аэропорта под Омском добавят денег

УК «Аэропорты регионов»
МК
Магнит Комаров
·Общество·Магнит Комаров

Подрядчику газопровода до нового аэропорта под Омском добавят денег

Исполнителем работ остается «Омскгазстройэксплуатация».

Омск-Федоровка
АО «Омскгазстройэксплуатация» получит больше 10,7 млн рублей на строительство участка газопровода для аэропорта Омск-Федоровка. Распоряжение об этом 12 ноября подписало Минэкономразвития Омской области.

Деньги пойдут на капвложения в создание инженерной инфраструктуры нового аэропортового комплекса, их выделяют из казначейского инфраструктурного кредита. Помимо строительства участка газопровода, в проект входят проектно-изыскательские и другие работы.

Отметим, что в августе на проектирование участка газопровода уже выделяли около 70 млн рублей. Исполнителем работ остается «Омскгазстройэксплуатация». В результате торгов стоимость работ снизилась до 62 млн рублей.

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·Общество·Магнит Комаров

Подрядчику газопровода до нового аэропорта под Омском добавят денег

Исполнителем работ остается «Омскгазстройэксплуатация».

Омск-Федоровка
АО «Омскгазстройэксплуатация» получит больше 10,7 млн рублей на строительство участка газопровода для аэропорта Омск-Федоровка. Распоряжение об этом 12 ноября подписало Минэкономразвития Омской области.

Деньги пойдут на капвложения в создание инженерной инфраструктуры нового аэропортового комплекса, их выделяют из казначейского инфраструктурного кредита. Помимо строительства участка газопровода, в проект входят проектно-изыскательские и другие работы.

Отметим, что в августе на проектирование участка газопровода уже выделяли около 70 млн рублей. Исполнителем работ остается «Омскгазстройэксплуатация». В результате торгов стоимость работ снизилась до 62 млн рублей.

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Рубрика - Общество