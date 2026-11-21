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Росстат опубликовал данные о средних розничных ценах в Омской области. Сведения размещены на ресурсе Минфина «Ай мониторинг», они охватывают период с 26 октября по 16 ноября.

Десяток куриных яиц за это время подорожал на 1,22 рубля, средняя цена теперь составляет 92,37 рубля. Килограмм сливочного масла прибавил в цене 14,98 рубля и стоит 972,80 рубля.

Не отстает и чай: килограмм черного байхового подорожал на 7,78 рубля, его средняя цена достигла 992,66 рубля. С начала года этот напиток стал дороже на 33,70 рубля.