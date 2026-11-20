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Льготные условия аренды помещений в Омском бизнес-инкубаторе могут пересмотреть в сторону увеличения платы. Об этом говорится в проекте поправок в постановление правительства региона об особенностях аренды объектов областной собственности.

Сейчас по итогам конкурса малые предприятия и самозанятые жители могут оформить трехлетний договор льготной аренды в бизнес-инкубаторе. На первом этапе они платят 25 % от установленной ставки, на втором – 40 %, а на третьем – 60 %.

Если изменения примут, размер платежей вырастет: в первый год арендаторам придется отдавать 40 % от стоимости, во второй – 60 %, а в третий – 80 %. Новые правила затронут только те договоры, которые заключат после вступления поправок в силу.