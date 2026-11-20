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В Омской области на торги выставили крупный земельный участок в деревне Богданово Горьковского района. Территория находится на берегу Иртыша и относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под отдых и рекреацию. Площадь территории составляет 40,4 тыс. кв. метров.

Право аренды участка предлагается сроком на пять лет. Начальная цена лота установлена в размере около 356 тыс. рублей, при этом НДС не облагается. Шаг аукциона составит порядка 11 тыс. рублей, а размер задатка для участия в торгах – около 36 тыс. рублей.

Имущество находится в неразграниченной государственной собственности, а все прочие условия, включая параметры возможного строительства и подключения к инженерным сетям, определены в аукционном извещении. Победителя торгов выберут 14 декабря этого года. Отметим, что ранее территорию уже выставляли на торги, однако, по всей видимости, желающих вложиться в перспективный участок на берегу Иртыша так и не нашлось. При этом сейчас стоимость аренды не изменилась – участок предлагают по той же цене.

Тем временем в курортной зоне региона продолжается развитие сегмента загородного отдыха. В поселке Чернолучье Омского района компания «Борвиха Парк» готовится запустить новый загородный отель со спа-зоной и двумя ресторанами. Открытие комплекса запланировано до конца 2026 года, при этом точная дата старта работы и стоимость размещения пока не раскрываются. Как ранее рассказал «Омск-Информу» руководитель организации омский перевозчик Иван Меняйлов, стоимость в новом отеле не будет завышенной.