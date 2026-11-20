фото: https://vk.ru/arlekin_1936

Омичам стоит поторопиться с покупкой билетов на новогодние детские спектакли, поскольку самые удобные сеансы уже почти разобраны.

Столичные цены на первые ряды партера достигают 130–160 тысяч рублей, омские расценки заметно скромнее. При этом разброс все равно ощутимый: встречаются билеты за 300–400 рублей, а на интерактивные программы с Дедом Морозом или спектакли крупных театров с хорошими местами придется отдать от 500 до 900 рублей и больше. Самый дорогой билет стоит 3500 рублей. «Омск-информ» изучил цены.

Специальная афиша

Дневные сеансы в выходные дни пользуются особым спросом и уходят буквально в первые дни продаж. Именно поэтому родителям, которые хотят выбрать удобное время, рекомендуется не откладывать решение. Проверять афишу время от времени тоже имеет смысл: случаются отказы, хотя в декабре это скорее исключение.

– Я бы советовала не затягивать, а покупать уже сейчас, – делится кассир одного из театров. – Лучше это делать на сайте театра, потому что сразу видна сетка показов и цены.

Театр куклы, актера, маски «Арлекин» начал продажу билетов новогоднего репертуара 5 октября. Праздничная афиша в этом году представлена семью спектаклями, пять – из уже сыгранных зимних историй и сразу две премьеры.

«Подарок тетушки Зимы» (0+) – для самых маленьких. В финале сказки Дед Мороз и Снегурочка приглашают зрителей в праздничный хоровод у елки. Билетов почти нет в продаже, начиная с 19 декабря. На сегодняшний день, 19 ноября, остались единичные места. Стоимость билета 750 рублей. Вторая постановка для малышей – «Белая-белая сказка» (0+), тут без вариантов. Билетов нет ни на один спектакль в декабре и до 10 января включительно. И это при том, что постановки идут по 3–4 раза в день.

фото: https://arlekin-omsk.ru

Добавим лишь, что история про пингвиненка Пинга из этой сказки тоже стоит 750 рублей.

Зрителям постарше «Арлекин» приготовил «Приключения снежных человечков» (0+), билеты стоимостью 700 рублей есть в наличии только на 2 января. Свободно купить билет на «Двенадцать месяцев» (0+) можно только на 5 января. В партере – 500 рублей, на галерке – 900.

фото: https://arlekin-omsk.ru

В предновогодние дни в афише театра появится спектакль по мотивам андерсеновской «Снежной королевы». Премьеру Омский «Арлекин» назвал «Королева снегов» (6+) и на этот раз противостоять маленькой Герде будет Тролль, который изготовил то самое зеркало. Впервые историю покажут 5 декабря, пока билеты есть, но на самые дальние от сцены места стоимостью от 400 до 750 рублей. Состоится в предновогодние дни встреча с «Бременскими музыкантами» (0+), билеты на эту историю стоят от 400 до 800 рублей. Они еще продаются.

Не только детям

Радостно, что в театре, который считается сугубо детским, есть в афише спектакли, которые заинтересуют взрослую публику. «Красавицу и Чудовище». Версия «Новый год» (6+) отыграют в «Арлекине» 31 декабря. Стоимость билета от 900 до 2000 рублей, но их тоже уже нет.

фото: https://arlekin-omsk.ru

Обратить внимание на спектакли этого театра следует особенно, билет приобретается на каждого зрителя независимо от его возраста. Если взрослый сопровождает пусть даже двухлетку, он все равно покупает два билета. Советуют в театре не приводить детей младше этого возраста, но все зависит от индивидуальных особенностей ребенка.

– Есть такой возраст, когда театр еще не нужен. И помимо всего прочего малыши пугаются громкой музыки, яркого света, большого количества людей, – говорят в «Арлекине».

Если ребенок постарше идет один на спектакль, то тоже нужно помнить, что в здании театра не предусмотрены дополнительные зоны ожидания. Карнавальные костюмы приветствуются, сменная обувь тоже. И еще – в дни новогодних мероприятий Музей театра и Зимний сад не принимают посетителей.

Новогодний «чес»

Добрая семейная история «Падал с неба кот» (6+) по повести Анастасии Шанской появилась в афише Омского театра юного зрителя. Стоимость – от 500 до 800 рублей, билеты в продаже имеются, но в декабре постановку сыграют только 13-го. С «Королевством кривых зеркал» (6+) ТЮЗ с 19 декабря начинает новогодний «чес», по три спектакля в день и билетов осталось совсем немного. Ближайший – только 27 декабря.

фото: https://tuzomsk.ru

Коллективно можно еще сходить 29-го, 30-го и 31 декабря, стоят билеты от 500 до 800 рублей. Билеты на «Новогодний концерт» (16+) в театре стоит от 2 000 до 3000 рублей.

У Омского драматического театра «Галерка» в репертуаре есть такие же спектакли для показа в предновогодние дни нон-стопом. Это «Конек-горбунок» (6+), билет стоит от 550 до 1200 рублей, пока есть в продаже. Еще в афише «Ох, уж эта Баба-яга, или Новый год близко» (6+), на эту постановку билеты стоят от 1150 до 1300 рублей. Играют эту историю на малой сцене.

– Билет на спектакль приобретается на каждого зрителя независимо от возраста, прийти нужно за 15 минут, информирует «Галерка».

фото: https://portal-kultura.ru

Наконец-то «Щелкунчик»

Музыкальный театр в новогодней афише делает ставку на классику. Балет-феерия «Щелкунчик» (6+) идет на сцене полтора часа, остались билеты на 23 и 26 декабря и то на балкон, последний ряд за 600 рублей и партер за 3500 рублей. Для детей покажут «Летучий корабль» (0+) в дневной афише, стоимость от 400 до 1000 рублей. Мюзикл Дунаевского появится в декабре и сразу пройдет обкатку на юном зрителе.

фото: http://www.muzteatr-omsk.ru

Для взрослых театр приготовил новогодний театрализованный концерт (12+) на два часа. На 25 декабря билеты уже проданы, в остальные дни стоимость их от 500 до 2500 рублей. Кроме 30 и 31 декабря, в предновогодье билет будет стоить от 600 до 3500 рублей.

«Летучий корабль» (6+) покажет и Камерный Драматический театр им. В.С. Решетникова, жанр – музыкальная сказка. Билет стоит 600–700 рублей, в продаже есть, но уже критически мало. Еще лицеисты покажут сказку «Морозко» (0+), жанр определили как русский народный фарс. Место на балконе можно купить за 600 рублей, в партере – за 800 рублей. Еще одна сказка в афише – «Сказка о потерянном времени» (6+), стоимость билетов в диапазоне от 600 до 750 рублей.

31 декабря тоже сказка, но с судьбой. На спектакль «Да, мы дамы» (16+) по пьесе Дамира Салимзянова «Дуры мы, дуры» билетов нет уже сейчас.

фото: http://liceydrama.ru

В академическом театре драмы за новогоднее настроение отвечает Театр живописи, играют спектакль «В чем секрет волшебства?» (6+) в Центре «Эрмитаж-Сибирь», но только один день – 20 декабря, стоимость билета – 500 рублей. На камерной сцене играют историю «Мой дедушка был вишней» (6+) 30 и 31 декабря. Билетов нет, также распроданы все места на 31 декабря на спектакль, который играют на основной сцене. «Вино из одуванчиков» (12+) начнется в 18.00, длится постановка три часа.

Сплошные сказки

Еще одна постановка, «Морозко» (6+), появится в Омске, теперь уже на сцене Пятого театра, премьера состоится 18 декабря.

– Мы приглашаем вас в сказку, где мороз рисует узоры на окнах, а доброта оказывается сильнее любых испытаний. Наш спектакль «Морозко» по пьесе Анны Богачевой – это не просто история про девочку и дедушку в лесу, – интригует театр.

Стоимость билетов – от 600 до 800 рублей. Дороже стоит спектакль по пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Чудесная башмачница» (12+) – классика испанского театра. От 900 до 2000 рублей придется отдать за билет на 30 и 31 декабря.

фото: https://5ththeatreomsk.ru

На спектакль «Новый год для малышей» (0+) приглашает Городской драматический театр имени Л. И. Ермолаевой. Стоит билет 800 рублей.

– Спектакль камерный. Билет приобретается как на взрослого, так и на ребенка. Дети располагаются на сцене, на специальных подушках. Родители позади, на стульях. Рекомендуется взять с собой сменную обувь для ребенка, взрослым предоставляются бахилы (бесплатно), – сообщили в театре.

Волшебная история о дружбе, любви и верности – так позиционируют спектакль «Снежная королева» (6+) в «Ермолке». 800 рублей стоит билет, смотрите афишу, они есть в наличии.

фото: https://ermolaeva.ru

Почти распроданы места на «Аладдин и волшебная лампа» (6+) за 500–800 рублей. На «Кумкваты для Снегурочки» (12+) можно посмотреть за 1200–1500 рублей. Еще одна сказка – «Волшебный мешок Деда Мороза» (6+), хай-тек история стоит 800 рублей.

В Таре и Калачинске

Северный драматический театр им. М.А. Ульянова покажет в декабре очень добрую сказку «Елочка» (0+), билет стоит 100 рублей, идет в дневное время. На «Бременских музыкантов» (12+) приглашают за 250 рублей.

фото: https://www.taratheatre.ru

В Калачинском театре кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева также стартовала продажа билетов на новогодние спектакли, стоимость – 250 рублей. В репертуаре есть «Морозко» (0+) и «Как Любава счастье искала» (0+).

– Это новая постановка из цикла «Сказки от Петрушки для своей Марфушки», которая обещает подарить незабываемые впечатления и море положительных эмоций, – трогательно прокомментировали на сайте театра.

С 25 по 30 декабря будет идти новогодняя премьера «Как всех оставить с носом» (0+), дневных показов будет два – в 11.00 и в 14.00. Пусть и в небольшом городе, но кажется, что и эти спектакли будут идти при полном аншлаге.

Из изученного репертуара можно сделать кое-какие выводы, омские театры часто выбирают для детских новогодних спектаклей знакомые и любимые сказки – так проще зацепить внимание ребенка и создать праздничное настроение. Классические варианты – «Щелкунчик», «Снежная королева», «Морозко», «Конек-горбунок», с новогодним колоритом – «Волшебный мешок Деда Мороза», «Ох, уж эта Баба-яга, или Новый год близко», с фольклорным элементом, авторские истории.

Для семейного похода стоимость билетов, если вы идете большим составом. К тому же, как правило, одним спектаклем родители не ограничиваются, покупается сувенир, угощение, а то и праздничный обед. Чтобы распланировать новогодний бюджет, пора покупать билеты уже сейчас.