Фото: Omskinform.ru

Омская область стала обладателем статуса Новогодней столицы 2027-2028 годов, и в региональном Минкульте пояснили, какие возможности откроет это решение. О подробностях проекта сообщило издание NGS55 со ссылкой на профильное ведомство.

Как отметили в министерстве, ключевая задача инициативы – наращивание внутреннего и въездного туристического потока. Программа «Новогодняя столица России» проводится Министерством культуры РФ с 2012 года: каждый год выбирают один город, которому доверяют роль центральной площадки зимних торжеств. Претендентам нужно пройти конкурсный отбор, где оценивают культурное развитие, наличие мест для массовых гуляний и способность принимать гостей. Омск, получив новый статус, станет главной сценой всероссийских новогодних праздников.

– Статус работает как магнит: туроператоры активнее формируют туры в Омск на новогодние каникулы, а гости из других регионов приезжают, чтобы стать частью большого события. В итоге это дает импульс гостиничному бизнесу, общественному питанию, сувенирной торговле и транспортным услугам, – пояснили в профильном министерстве.

Праздничную программу пока разрабатывают, однако уже известно, что в нее включат сибирский колорит, историческое наследие и культурные традиции Прииртышья. Кроме того, мероприятия дадут начало празднованию 400-летия освоения Омского Прииртышья Россией. Указ об этом 9 июня 2026 года подписал президент Владимир Путин.