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Сегодня, 20 ноября, возле культурного центра «Атриум-Кино» на улице 10 лет Октября стартовала подготовка к Новому году. Корреспондент «Омск-информ» стал свидетелем того, как перед зданием поставили три искусственные ели – одну высокую и две поменьше.

Монтажом занимается бригада из трех человек с привлечением автовышки: один специалист управляет спецтехникой из кабины, второй в люльке на высоте закрепляет провода на макушках, а третий на земле распутывает гирлянды и подает их наверх.

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Для безопасности прохожих участок тротуара и правый вход в здание временно огородили красно-белой сигнальной лентой, а рядом выставили дорожные знаки «Дорожные работы» и «Объезд препятствия».

Как рассказал один из рабочих, сегодня перед бригадой стоит задача полностью завершить установку и развесить на всех елках гирлянды.

– Сегодня нам нужно полностью закончить установку елок и развесить на них все гирлянды, чтобы уже светились. А новогодние игрушки появятся попозже, следующим этапом, – рассказал корреспонденту «Омск-информ» рабочий на площадке.

Отметим, что в этом году Омск начал преображаться к праздникам довольно рано. Первая елка в городе традиционно появилась в октябре возле ТЦ «Континент». Затем монтаж новогоднего дерева начался в парке «Зеленый остров». На прошлой неделе начали подготовку к праздникам и в Камергерском переулке – там поставили необычную елку с каркасом.

Напомним, что вчера вечером на спуске с метромоста в Омске появились светящиеся новогодние фигуры – зайчики и елочки. Также на улице Жукова разместилась новогодняя аллея из декоративных светодиодных елочек.

Всего в преддверии новогодних каникул в городе планируется разместить более 30 световых фигур. Их установят на развязках и съездах с мостов. Зайцы также появятся в районе пересечения улиц 70 лет Октября и Конева, на развязке Ленинградского моста, на съезде с Фрунзенского моста и на других участках. В Воскресенском сквере появятся световые декоративные многогранники.

Кроме того, городские улицы украсят гирляндами и установят светодиодные украшения на фонтаны.