Фото: Омск_путеводитель

На спуске с метромоста в Омске появились светящиеся новогодние фигуры. Как сообщает «Омск_путеводитель», там расположились зайчики и елочки.

Ранее стало известно, что в Омске начали монтировать сцену – она станет главной площадкой новогоднего проекта «Зимний Любинский». Вскоре обнародовали и программу праздника.

Основные события развернутся в Омской крепости, Городском саду, на улице Музейной и Любинском проспекте. Старт праздничной программы намечен на конец декабря, а сами мероприятия продлятся всю зиму.