Фото: пресс-служба мэрии

Фигуры светящихся зайцев, о которых сообщалось ранее, на съезде с метромоста в районе пересечения улиц Фрунзе и Орджоникидзе установили на этой неделе специалисты городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Также на улице Жукова появилась новогодняя аллея из декоративных светодиодных елочек. Об этом сообщили в мэрии.

Всего в преддверии новогодних каникул в городе планируется разместить более 30 световых фигур. Их установят на развязках и съездах с мостов. Зайцы также появятся в районе пересечения улиц 70 лет Октября и Конева, на развязке Ленинградского моста, на съезде с Фрунзенского моста и на других участках. В Воскресенском сквере появятся световые декоративные многогранники.

Кроме того, городские улицы украсят гирляндами и установят светодиодные украшения на фонтаны.